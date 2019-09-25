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В Москве небо окрасил фестиваль «Круг света»

, 6:42 Эфирная новость 9

За четыре дня его посетили рекордные более трех миллионов человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф, 5-tv.ru

В Москве завершилось самое яркое шоу осени – международный фестиваль «Круг света». За четыре дня его посетили более трех миллионов человек – это рекорд.

С помощью света, цвета, музыки, лазерных проекций и пиротехнических представлений организаторы прославляли культуру России. Финальный аккорд получился блистательным – и громким: За 25 минут зрители, собравшиеся на набережной Гребного канала увидели световые инсталляции, посвященные главным событиям нашей истории.

И – кульминация: салют. Купола фейерверков достигали трехсот метров в диаметре!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 20 тысячах залпов, которые окрасили небо над Токио в честь фестиваля фейерверков. Ежегодный праздник, собравший более миллиона восторженных зрителей, прошел на берегу реки Сумида 27 июля.

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