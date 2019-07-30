Видео: 20 тысяч залпов окрасили небо над Токио в честь фестиваля фейерверков

В Японии завершилось самое грандиозное и яркое шоу страны восходящего солнца — фестиваль фейерверков. Больше миллиона зрителей собрались на набережной реки Сумида в Токио, что бы насладиться фантастическим зрелищем. Двадцать тысяч залпов окрасили ночное небо всеми цветами радуги.

В этом году представление стало еще и своеобразной рекламной акцией, в преддверии грядущих Олимпийских Игр, которые пройдут в Поднебесной уже в будущем году. В честь этого события местные пиротехники-виртуозы, создали настоящие огненные шедевры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео невероятного артиллерийского салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге.