«Как жить без тебя?»: Дочь Вербер растрогала фанатов до слез фото с матерью

Дочь фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, которое представляет собой серию друг за другом идущих архивных снимков. На кадрах девушка запечатлена вместе со своей матерью, которая скончалась 6 августа от менингококкового сепсиса.

В подписи к ролику Екатерина призналась, что ей тяжело смириться с утратой. Родительница была «крепкой стеной» и «самой надежной крышей», которая всегда могла протянуть руку в помощи в нужный момент. Девушка до последнего надеялась, что ее мать пойдет на поправку, однако этого так и не произошло. Теперь дочери знаменитости остается только пересматривать архивные фотографии и вспоминать те светлые моменты, когда Алла Вербер была рядом.

«Теперь я лишилась этой защиты… Как жить без тебя, мамочка? Мой самый близкий, теплый человек… Теперь моя очередь быть такой же сильной, как ты, такой же мудрой и стойкой. Я буду делать все, чтобы ты, глядя с небес, гордилась мной… Я знаю, ты не хотела оставлять меня одну, и ушла только тогда, когда поняла, что у меня есть моя семья — Тимур и дети», — написала Екатерина в подписи к посту.

Она поделилась с подписчиками переживаниями и поблагодарила их за поддержку, которую они оказали ей в трудный период. Несмотря на то, что с момента трагедии прошло уже почти два месяца, боль дочери Вербер до сих пор не утихла. Тем не менее, девушка рада тому, что ее мать была небезразлична стольким людям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед смертью Аллу Вербер перевозили из больницы в больницу.