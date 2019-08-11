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Перед смертью Аллу Вербер перевозили из больницы в больницу

, 17:46 1 228

О последних 24 часах жизни фэшн-директора ЦУМа рассказала супруга экс-губернатора Московской области Бориса Громова Фаина, которая в тот момент оказалась рядом.

Фото : Instagram @verberalla

О последних 24 часах жизни Аллы Вербер рассказала ее подруга, супруга экс-губернатора Московской области Бориса Громова Фаина, которая оказалась рядом в этот момент. В своем Instagram она написала, что ей позвонила дочь Аллы Константиновны, когда матери стало плохо 5 августа, и она сразу примчалась в госпиталь.

«Это было как страшный, дурной сон», — цитирует Громову интернет-портал Дни.ру.

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Врачи приняли решение перевезти Вербер в другую клинику, началась суета, беготня по коридорам больницы и мучительное ожидание. И надежда…

«К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение. Аллочка, спасибо тебе за все!» — пишет Фаина Громова.

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась 6 августа от менингококкового сепсиса в Италии, где находилась на отдыхе.

Ранее 5-tv.ru писал, что это очень опасное практически неизлечимое и заразное заболевание. По словам врача-иммунолога, все, кто находился в близком контакте с больной, должны теперь на всякий случай пройти обследование.

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