В Нью-Йорке состоялся краткий контакт Зеленского и Лаврова

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 24 сентября, провели краткий контакт в Нью-Йорке. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник, лидер Незалежной обсудил с главой внешнеполитического ведомства РФ ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Краткий контакт политиков состоялся на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление Сергея Лаврова на мероприятии назначено на 27 сентября. В рамках сессии министр также проведет несколько встреч с коллегами из зарубежных стран, в том числе с госсекретарем США Майклом Помпео.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не выдали визы российской делегации в ООН.