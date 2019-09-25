«Располневшую» Нелли Уварову с новой прической сравнили с Надеждой Савченко

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова неожиданно сменила имидж. Вместо утонченных платьев, актриса стала носить одежду свободного кроя, а волосы и вовсе решила отстричь — теперь она лысая.

Новый образ знаменитости мало кому приглянулся. Поклонники стали искать причины кардинального преображения артистки и предположили, что такие метаморфозы связаны с ее ролью в новом фильме.

«А зачем налысо? Некрасиво!»

«Новая роль?» — интересовались фолловеры.

Instagram @nelliuvarova_ru

Некоторые, в свою очередь, отметили, что, скорее всего, за свободными нарядами Уварова прячет неидеальную фигуру — якобы она слегка пополнела в последнее время, а другие и вовсе сравнили звезду российского кино с бывшим депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко. Подписчики обратили внимание на сходство стиля и телосложения двух медийных персон.

«Что-то пополнели», — отметил один из юзеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нелли Уварова рассказала, почему развелась с мужем.