Пласидо Доминго покинул сцену из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Звезда оперы Пласидо Доминго вынужден объявить о временном прекращении выступлений в нью-йоркском театре «Метрополитен-Опера» из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.
Планировалось, что в этом сезоне 78-летний Пласидо Доминго выйдет на сцену в главной роли в опере Джузеппе Верди «Макбет», а также сыграет в «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Однако легендарный тенор принял решение на некоторое время проститься с театром, несмотря на то, что отдал ему 51 год своей жизни, сообщает канал АВС News.
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин. Пострадавшие утверждают — их карьеры пострадали из-за того, что они отвергли ухаживания певца. Сам тенор обвинения отвергает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт.