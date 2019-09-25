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  4. Пласидо Доминго покинул сцену из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Пласидо Доминго покинул сцену из-за обвинений в сексуальных домогательствах

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Сразу девять женщин пожаловались на непристойное поведение оперной звезды.

Фото: www.globallookpress.com / Franz Neumayr

Звезда оперы Пласидо Доминго вынужден объявить о временном прекращении выступлений в нью-йоркском театре «Метрополитен-Опера» из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.

Планировалось, что в этом сезоне 78-летний Пласидо Доминго выйдет на сцену в главной роли в опере Джузеппе Верди «Макбет», а также сыграет в «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. Однако легендарный тенор принял решение на некоторое время проститься с театром, несмотря на то, что отдал ему 51 год своей жизни, сообщает канал АВС News.

«Хотя я решительно оспариваю недавние обвинения, высказанные в отношении меня, меня беспокоит сложившая ситуация. Я все обдумал и решил, что мое появление в „Макбете“ отвлечет моих коллег по сцене и за кулисами от работы. В результате я решил уйти и благодарю руководство театре за любезное удовлетворение моей просьбы», — сказал Доминго.

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин. Пострадавшие утверждают — их карьеры пострадали из-за того, что они отвергли ухаживания певца. Сам тенор обвинения отвергает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт.

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