Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт

Вокруг Пласидо Доминго назревает скандал. Знаменитого тенора обвинили в сексуальных домогательствах. Сразу девять женщин рассказали, что им от Доминго поступали непристойные предложения. Причем у многих карьеры пострадали из-за того, что они отвергли ухаживания певца.

Большинство заявительниц пожелали сохранить анонимность. Лишь одна согласилась назвать свое имя. Певица Патрисия Вульф выступала с Доминго в 90-х. По ее словам, он сам выбрал ее для совместных концертов в Вашингтоне. И все время настойчиво приглашал на свидание.

«Когда кто-то подходит к тебе так близко с кривой улыбкой на лице и говорит: „Тебе нужно идти домой?“. Ты понимаешь, к чему человек клонит. В моей голове не было никаких заблуждений. Это стропроцентное сексуальное домогательство. Он хотел, чтобы я пошла с ним. А ведь я была замужем и обожала своего мужа», — рассказала Патрисия Вульф.

Сам 78-летний певец все обвинения отвергает. Говорит, что если и вступал в отношения, то только по обоюдному согласию. Между тем Симфонический оркестр Филадельфии уже отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт. Объявление было размещено на страничке оркестра в Twitter.

«Ассоциация оркестра Филадельфии отзывает свое приглашение Пласидо Доминго на открытие концерта 18 сентября 2019 года. Мы привержены обеспечению безопасной, располагающей, уважительной и соответствующей предъявляемым требованиям среды для оркестра и персонала, для артистов и композиторов, для аудитории и нашего сообщества», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сам легенда оперы прокомментировал обвинения.