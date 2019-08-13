Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт

Вокруг Пласидо Доминго назревает скандал. Знаменитого тенора обвинили в сексуальных домогательствах. Сразу девять женщин рассказали, что им от Доминго поступали непристойные предложения. Причем у многих карьеры пострадали из-за того, что они отвергли ухаживания певца.
Большинство заявительниц пожелали сохранить анонимность. Лишь одна согласилась назвать свое имя. Певица Патрисия Вульф выступала с Доминго в 90-х. По ее словам, он сам выбрал ее для совместных концертов в Вашингтоне. И все время настойчиво приглашал на свидание.
Сам 78-летний певец все обвинения отвергает. Говорит, что если и вступал в отношения, то только по обоюдному согласию. Между тем Симфонический оркестр Филадельфии уже отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт. Объявление было размещено на страничке оркестра в Twitter.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сам легенда оперы прокомментировал обвинения.