Видео: Жителя Барнаула подозревают в жестоком убийстве пятилетнего сына

СК России по Алтайскому краю подозревает 42-летнего жителя Барнаула в убийстве пятилетнего сына, сообщает ведомство. По версии следствия, утром 25 сентября мужчина дома нанес ребенку не менее четырех ударов ножом в грудную клетку и живот. От полученных травм мальчик скончался.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подозреваемого задержали. Сотрудники СК проводят следственные действия и устанавливают мотив убийства. Все материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел. Убийце ребенка в зависимости от обстоятельств случившегося грозит лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

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