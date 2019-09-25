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  4. Видео: Жителя Барнаула подозревают в жестоком убийстве пятилетнего сына

Видео: Жителя Барнаула подозревают в жестоком убийстве пятилетнего сына

, 11:18 171

Душегуб нанес мальчику ножевые удары в грудь и живот.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer

СК России по Алтайскому краю подозревает 42-летнего жителя Барнаула в убийстве пятилетнего сына, сообщает ведомство. По версии следствия, утром 25 сентября мужчина дома нанес ребенку не менее четырех ударов ножом в грудную клетку и живот. От полученных травм мальчик скончался.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подозреваемого задержали. Сотрудники СК проводят следственные действия и устанавливают мотив убийства. Все материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел. Убийце ребенка в зависимости от обстоятельств случившегося грозит лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хакасии задержали мужчину, едва не задушившего семилетнюю девочку. «Черногорский душитель» находился в розыске четыре месяца.

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