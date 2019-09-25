Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов

Американская певица и актриса Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после третьих родов дочери Берди. Впечатляющими результатами 39-летняя знаменитость похвасталась на своей странице в Twitter, опубликовав свежее фото.

На снимке Джессика Симпсон позирует в черном платье с поясом, подчеркивающим ее талию.

«Шесть месяцев. 100 фунтов вниз (45,3 килограммов — Прим.ред.). Моя первая поездка и эмоциональная по многим причинам, но я горжусь тем, что снова чувствую себя собой. Даже когда это казалось невозможным, я предпочитала работать более усердно», — написала Джессика Симпсон.

Twitter @JessicaSimpson

Не секрет, что знаменитость достаточно откровенна со своими поклонниками. Она абсолютно не стеснялась демонстрировать свое тело в последние месяцы беременности и даже жаловалась на неважное самочувствие, а также отеки.

После появления на свет младшей дочери в марте, Джессика Симпсон усиленно приступила к возвращению своего тела в норму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что располневшая Джессика Симпсон вышла в свет впервые после третьих родов.