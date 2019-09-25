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СК РФ опубликовал видео с подозреваемой в похищении и убийстве ребенка под Тюменью

, 23:21 Видео 20

23-летняя девушка ранее была дважды судима, нападала на полицейских и не отличалась примерным поведением в школьные годы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, СК РФ

Подозреваемая в похищении и убийстве младенца в городе Заводоуковск Тюменской области задержана, сообщает СК РФ.

По версии следователей, 23-летняя Виктория А. решила похитить пятимесячного брата своего возлюбленного, за которым присматривала в отсутствие родителей. Злоумышленница по версии следствия собрала ребенка и отнесла в лес неподалеку от дома, где и совершила убийство.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мотивы жестоко убийства младенца также предстоит выяснить следователям.

Известно, что задержанная ранее была дважды судима. Девушка даже нападала на полицейских и не отличалась примерным поведением в годы учебы в школе.

Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по особо важным делам Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего в Тюменской области грудного ребенка нашли мертвым. Поиски продолжались чуть больше суток.

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