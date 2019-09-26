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Дарья Пынзарь рассказала фанатам, что такое ужинолепка

, 2:58 Видео 68

У сыновей экс-звезд «Дома-2» новое увлечение — гаджеты и мультики их больше не интересуют.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Сыновья Дарьи Пынзарь забросили гаджеты и мультики и с увлечением лепят из пластилина. Причем творческий процесс не прерывается даже за едой — и не только дома, но и в заведении общепита. Экс-звезда «Дома-2» поделилась в своем Instagram фотографией, на которой вся семья в сборе ужинает в кафе в турецкой Анталье, куда Дарья и ее муж Сергей переселились после рождения детей.

«Ужинолепка. Это новая фишка. Мы без пластилина в кафе теперь не ходим. Потом главное убрать за собой, а то официанты еще не знают, что такое бывает», — подписала снимок Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Кроме того, в Stories выложено видео, на котором старший из мальчиков — восьмилетний Артем демонстрирует результаты своего труда — пластилиновый стручок с горошинами. А младший трехлетний Давид тем временем пробует все блюда, которые заказали родители. Фанаты семьи активно комментируют происходящее.

«Креативно!»

«Детки –солнышки».

«Фемели лук — черно-розовый», — отмечают подписчики.

Ранее, как писал 5-tv.ru Дарья Пынзарь похвасталась перед своими подписчиками в Instagram приобретенной в Турции двухуровневой квартирой на побережье.

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