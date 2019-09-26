«Горячая пара»: Зои Кравиц в откровенном наряде появилась на публике с мужем

Американская актриса 30-летняя Зои Кравиц впервые появилась в статусе супруги Карла Глусмана на публике. Знаменитость опубликовала совместное фото в своем Instagram-аккаунте с показа Saint Laurent, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

Кравиц предстала в довольно откровенном наряде. Девушка запечатлена на фотографии в мини-платье из тонкого прозрачного кружева и топа-полоски. На Зои не было нижнего белья — интимные места прикрывала лишь плотная черная ткань спереди и сзади.

Instagram @zoeisabellakravitz

Супруг знаменитости актер Карл Глусман также предстал в черной цветовой гамме. Поверх рубашки он накинул кожаную куртку.

Поклонники оценили образ актрисы и пары в целом и оставили множество комментариев.

«Потрясающе!»

«Богиня!»

«Горячая пара»

«Это, пожалуй, самое чудесное маленькое черное платье, которое я когда-либо видел», — написали фолловеры.

В ноябре 2018 года Зои заявила о тайной помолвке с Карлом. Позже фанаты обнаружили на ее руке шикарное обручальное кольцо. Весной 2019 года пара тихо расписалась, а летом сыграла свадьбу во Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал «Большая маленькая ложь», где играет Зои Кравиц, вернулся на экраны.