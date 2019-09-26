Евгений Кафельников жестко раскритиковал московский «Спартак»

Российский экс-теннисист 45-летний Евгений Кафельников жестко раскритиковал в своем Twitter московский «Спартак» после победы над КАМАЗом со счетом 2:1 в поединке 1/16 финала Кубка России. Ранее «Спартак» выдал серию из четырех поражений подряд.

«Вся команда — кусок дерьма. Тренер — бесполезная *****, владелец — большой фанат киевского „Динамо“. Мне жаль истинных фанатов самой популярной российской команды», — написал теннисист в своем микроблоге.

Twitter @KYevgeni

Евгений Кафельников является многолетним фанатом московского «Спартака». В комментариях многие пользователи написали, что о «красно-белых» Кафельников отозвался слишком жестко.

«Перебор, про вас так не говорили, когда вы проигрывали», — написал один из юзеров.

На что Кафельников ему иронично ответил, что когда он играл, «то не было доступного интернета и соцсетей».

Ранее тренер «Спартака» прокомментировал неудачу команды в четвертом матче подряд.