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В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

, 14:22 103

Президент Белоруссии заявил о готовности контролировать ситуацию на границе России и Украины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergii Kharchenko

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении контролировать ситуацию на границе России и Украины, а также о готовности ввести миротворцев на территорию Донбасса.

«Мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сообщил о намерениях белорусский лидер в четверг, 26 сентября.

В администрации президента России прокомментировали заявление Александра Лукашенко, пишут «Известия». Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков утверждает, что участники конфликта — Донбасс и Киев — должны первыми высказаться по поводу предложения лидера Белоруссии.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. Участниками конфликта являются Киев и самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения», —сказал Песков.

Дмитрий Песков отметил — во всем, что касается контроля российско-украинской границы и ввода миротворцев, необходимо придерживаться Минских соглашений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия отказалась от российской военной базы.

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