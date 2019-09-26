В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении контролировать ситуацию на границе России и Украины, а также о готовности ввести миротворцев на территорию Донбасса.
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В администрации президента России прокомментировали заявление Александра Лукашенко, пишут «Известия». Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков утверждает, что участники конфликта — Донбасс и Киев — должны первыми высказаться по поводу предложения лидера Белоруссии.
Дмитрий Песков отметил — во всем, что касается контроля российско-украинской границы и ввода миротворцев, необходимо придерживаться Минских соглашений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия отказалась от российской военной базы.