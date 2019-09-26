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  4. Задержаны восемь исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе

, 14:19 Фото 72

53-летнюю женщину и ее родственников похитили из собственного дома в 2012 году.

Фото: СК РФ

Восемь исполнителей убийства депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее членов семьи задержаны МВД и Следственным комитетом, передает ТАСС.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, «все они входили в преступное сообщество, возглавляемое криминальным авторитетом Шишкановым». Задержание семи фигурантов было проведено в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях. Предположительно, они пошли на преступление из-за имеющихся разногласий между ними и Сидоренко в бизнесе.

СК РФ

Преступление было совершено в 2012 году. 53-летнюю женщину-депутата, а также ее супруга, младшего сына и сестру похитили из собственного дома в Раменском районе Подмосковья. Их местонахождение до сих пор неизвестно. В настоящее время продолжаются поиски тел Татьяны Сидоровой и ее родственников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье за убийство депутата задержали криминального авторитета.

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