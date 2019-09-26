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Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашогги

, 16:34 Эфирная новость 90

Наследный принц Мухаммед бен Сальман сообщил, что ответственность за убийство саудовского журналиста касается и его.

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Фото, видео: REUTERS/File Photo, 5-tv.ru

Ответственность за убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле взял на себя сам саудовский наследный принц — второе лицо в государстве.

В документальном фильме канала PBS Мухаммед бен Сальман признался, что инцидент произошел в то время, когда он находился на службе.

Кронпринц использовал выражение «в мою смену». Но в то же время уточнил: о готовящемся преступлении он не знал и вообще — ему сложно постоянно контролировать 20 миллионов своих подданных.

2 октября 2018-го года Джамаль Хашогги, известный своей критикой Эр-Рияда, зашел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле — и пропал. Только через три недели саудовские дипломаты признались, что журналист был убит в здании дипмиссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в СМИ появилась стенограмма переговоров убийц Джамаля Хашогги.

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