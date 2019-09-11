В СМИ появилась стенограмма переговоров убийц Джамаля Хашогги

Опубликована стенограмма переговоров убийц Джамаля Хашогги, саудовского журналиста издания Washington Post. На запись, расшифровка которой была опубликована в издании Aljazeera, в том числе попали последние минуты жизни корреспондента.

Как следует из стенограммы, злоумышленники обсуждали будущие манипуляции с телом еще до самого убийства.

«Я умею очень хорошо резать. Хотя я никогда не работал с теплым телом, но я легко справлюсь с этим. Обычно я надеваю наушники и слушаю музыку, когда режу трупы, пью кофе и курю в то же время. После того, как я расчленю его, вы обернете части в пластиковые пакеты, положите их в чемоданы и вытащите их из здания», — сообщил один из участников преступления.

По основной версии, убийцы поджидали Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Пришедшему журналисту они сообщили, что его возвращения в Эр-Рияд требует Интерпол, и предложили отправить сообщение близким, чтобы о нем не беспокоились. А после того, как Хашогги отказался писать кому-либо, задушили его.

Подлинность стенограммы подтвердили власти Турции. В Белом Доме сообщили, что американская сторона продолжает расследование дела, «в значительной степени» признавая при этом позицию Саудовской Аравии, власти которой уверяют, что убийство Хашогги было мошеннической операцией. По версии Эр-Рияда, операцию проводила команда из 15 человек, ни один из которых не связан с властями. Все участники группировки подверглись санкциям США осенью 2018 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ООН призвал к санкциям в отношении Саудовской Аравии за убийство Хашогги.