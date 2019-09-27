«Звонок для учителя»: прокуратура Новосибирской области доказала, что это не так

«Звонок не для учеников, а для учителя» — это школьное правило, вызубренное наизусть, как правило «Жи» — «Ши», на самом деле незаконно. Это доказала прокуратура Новосибирской области, проверив школы Маслянинского района, что на границе с Алтаем и Кузбассом.

Там сразу девять из 15-ти учебных заведений в своих уставах утвердили «звонок для учителя», чем грубо нарушили право ребенка на отдых.

Ведь в СанПиНе четко прописано — урок не может длиться дольше 45 минут, после чего нужна перемена. А у первоклассников режим еще мягче. От звонка до звонка не больше 40 минут, а в первые месяцы обучения и вовсе — 35 минут. А если учитель задерживает учеников, он удлиняет урок, нарушает санитарные нормы, и вредит здоровью учащихся, как ни крути.

Прокуратура вынесла предписание — дети Маслянинского района могут после звонка отдыхать.

Ранее, кстати, подобные нарушения прокуратура выявляла в Нижегородской области и Рязанской. Но велика Россия, еще 82 региона убеждены, что «звонок — для учителя».