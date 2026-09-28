Московской электронной школе исполнилось десять лет

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Платформа охватила свыше семи тысяч школ в двенадцати регионах России.

Московской электронной школе исполнилось 10 лет

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

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Собянин: «МЭШ» пользуются более четверти школьников России

Московской электронной школе (МЭШ) исполнилось десять лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В 2016 году сервис начинался как городской электронный дневник и журнал, а также библиотека учебных материалов. За десятилетие он вырос в крупнейшую цифровую образовательную платформу, прямых аналогов которой нет.

«Востребованность системы огромна: только в прошлом учебном году число обращений к электронному дневнику „МЭШ“ превысило полтора миллиарда», — отметил Сергей Собянин.

Для учащихся столичных школ платформа «МЭШ» служит незаменимым помощником: здесь всегда доступно онлайн-расписание, актуальные оценки и домашние задания, а также работает обширная электронная библиотека. Ее фонды насчитывают свыше 1,8 миллиона верифицированных единиц контента, включая видеолекции, интерактивные программы, цифровые версии учебников и произведения художественной литературы.

Отдельного внимания заслуживает сервис «Портфолио учащегося», который аккумулирует данные о достижениях ребенка за годы обучения в учебе, спорте и творческих направлениях. Именно с этой платформы многие школьники начинают свой путь к успеху на олимпиадах.

Для преподавательского состава «МЭШ» — это инструмент, устраняющий рутинную нагрузку. Сервис свобождает время от создания учебных программ с нуля, ручной проверки каждой работы и поиска дополнительных материалов.

Кроме того, встроенная аналитика позволяет педагогам отслеживать уровень усвоения программы и оперативно выявлять пробелы в знаниях учеников.

В помощь учителям также разработан чат-бот с искусственным интеллектом, который упрощает написание конспектов и подбор контента для проведения уроков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Коммунарка предполагается создание нового образовательного комплекса, способного принять более полуторы тысячи учащихся и 350 детей, посещающих детский сад. Завершение строительных работ намечено на 2029 год. Для школьников и дошкольников предусмотрят отдельное оформление интерьеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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