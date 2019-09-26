Самолет сообщением «Москва — Ош» экстренно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка в четверг, 26 сентября.

Как стало известно 5-tv.ru, после посадки ребенок был передан медикам. По предварительным данным, ему стало плохо из-за обострившейся ОРВИ. Также вместе с ребенком с борта сняли его мать. По информации РИА Новости, некоторое время назад самолет вылетел из Самары в пункт назначения, в киргизский Ош.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жесткой посадке самолета в Барнауле, в результате которой пострадали не менее 56 человек. Большинство из них получили травмы во время эвакуации по надувным трапам. Одного человека пришлось срочно госпитализировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.