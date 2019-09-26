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  4. Пассажиры Boeing 767 в Барнауле получили травмы во время эвакуации по трапам

Пассажиры Boeing 767 в Барнауле получили травмы во время эвакуации по трапам

, 10:56 Видео 95

В результате инцидента пострадали 56 человек, одна женщина госпитализирована.

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Фото, видео: ВКонтакте @barnaul_airport_official, 5-tv.ru

Вечером в среду, 25 сентября, в Барнауле совершил экстренную посадку Boeing-767. В результате жесткого приземления воздушного судна 56 человек получили травмы различной степени, одна пассажирка была госпитализирована. В местном аэропорту прокомментировали инцидент. Оказалось, что причиной появления пострадавших стали не удар самолета о землю, и даже не возгорание шасси. Люди получили травмы во время эвакуации по надувным трапам.

«Трапы довольно широкие, и их покрытие довольно скользкое, уж так конструктивно выполнены. С этим связано наличие пострадавших, обратившихся к врачам со ссадинами рук и ног», — утверждает директор авиапредприятия АО «Алтай» (в его структуру входит барнаульский аэропорт) Виталий Архипенко.

Boeing 767-300 совершал рейс авиакомпании «Azur Air» из Вьетнама. В самолете находились 331 пассажир и десять членов экипажа. В настоящий момент следственные органы возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно, как проходила эвакуация пассажиров из Boeing 767 в Барнауле.

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Пассажиры Boeing 767 в Барнауле получили травмы во время эвакуации по трапам

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