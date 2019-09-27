Видео: Лучшие роли Олега Басилашвили

26 сентября Олег Басилашвили отметил юбилей. Ему исполнилось 85 лет. Артист с безупречным вкусом и прекрасным чувством юмора, трудоголик — 70 ролей в кино и каких! Если в фильме снимается Басилашвили, то это гарантия качества. Трогательный романтик в «Вокзале для двоих», неудачник Бузыкин в «Осеннем марафоне», карьерист Самохвалов в «Служебном романе». Пятый канал собрал видеоподборку самых ярких ролей народного артиста СССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Петербурга Александр Беглов наградил Олега Басилашвили премией от правительства города.