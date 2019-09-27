Исполнитель главной роли в сериале «Условный мент» поразил зрителей игрой на трубе

Исполнитель главной роли в сериале Пятого канала «Условный мент» Денис Рожков выступил на одном из мероприятий со своей музыкальной группой, которую он несколько лет назад собрал из коллег по цеху.

Как ранее признавался актер в одном из интервью, ради этого он несколько лет учился играть на трубе, а у его друзей есть музыкальное образование. Денис Рожков признается, что музыку он любит с детства, но всегда считал, что это не его. Спустя годы, он все же решился и испытать свои музыкальные способности.

Зрители пришли в восторг от исполнения Рожковым сольных партий на выступлении коллектива.

А съемки сериала «Условный мент» уже подошли к концу и в новом телевизионном сезоне его увидят зрители Пятого канала.

Главный герой картины в исполнении Рожкова Дмитрий Рыжов — честный и принципиальный полицейский. Он не хочет мириться со злом и несправедливостью и готов всегда прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. Он пошел в уголовный розыск по стопам отца, который погиб при задержании преступника. Однако опер с безупречной репутацией пришелся не ко двору в столичном отделе. Рыжов был осужден, отсидел два года и вышел по условно-досрочному. О возвращении в профессию не могло быть и речи. Рыжов остается под надзором, должен устроиться на работу и вести тихую и спокойную жизнь. Впрочем, бывшего оперативника это устраивает. Погони, перестрелки и задержания его порядком утомили. К тому же пора подумать о семье: жене и детях. Вместе с этим Рыжов не оставляет мысли доказать, что был осужден несправедливо и, оказавшись на свободе, старается добиться реабилитации.