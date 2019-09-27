«Счастье!»: Супруг бывшей жены Башарова опубликовал трогательное фото с месячным сыном

После того, как бывшая супруга Марата Башарова актриса Екатерина Архарова родила сына, она практически перестала вести социальные сети. Зато муж звезды бизнесмен Артем Илясов периодически делится с поклонниками фотографиями, на которых запечатлены самые яркие и трогательный моменты семейной жизни.

На этот раз супруг теледивы опубликовал совместное фото со своим малышом. Наследнику Илясова исполнился только один месяц, однако он уже стал настоящей звездой в Instagram. Подписчиков бизнесмена растрогало фото отца с ребенком и они осыпали звездную семью комплиментами. Некоторые отметили, что лица мальчика на снимке все-таки видно — возможно, родители боятся преждевременно его показывать публике.

Instagram @artem.ilyasov

«Красавчики!»

«Счастье!»

«Какие славные!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Архарова родила сына 15 августа.