  1. Пятый канал
  4. «Счастье!»: Супруг бывшей жены Башарова опубликовал трогательное фото с месячным сыном

«Счастье!»: Супруг бывшей жены Башарова опубликовал трогательное фото с месячным сыном

, 11:08 Фото 907

В то время как актриса после родов почти перестала вести социальные сети, ее муж делится подробностями семейной жизни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @artem.ilyasov

После того, как бывшая супруга Марата Башарова актриса Екатерина Архарова родила сына, она практически перестала вести социальные сети. Зато муж звезды бизнесмен Артем Илясов периодически делится с поклонниками фотографиями, на которых запечатлены самые яркие и трогательный моменты семейной жизни.

На этот раз супруг теледивы опубликовал совместное фото со своим малышом. Наследнику Илясова исполнился только один месяц, однако он уже стал настоящей звездой в Instagram. Подписчиков бизнесмена растрогало фото отца с ребенком и они осыпали звездную семью комплиментами. Некоторые отметили, что лица мальчика на снимке все-таки видно — возможно, родители боятся преждевременно его показывать публике.

Instagram @artem.ilyasov

«Красавчики!»

«Счастье!»

«Какие славные!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Архарова родила сына 15 августа.

Читайте также

+9° Днём +12°
Ночью +6°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

12:17
Видео: Лучшие роли Олега Басилашвили
12:09
Джигурда или Распутин? Фанаты не узнали Галкина в новом образе с бородой
11:59
Американский телеведущий назвал Зеленского новой Моникой Левински
11:51
«Не волнуйтесь!»: Аверин рассказал о своем состоянии после инцидента в самолете
11:44
Видео: Тодоренко намекнула на проблемы в интимной жизни из-за ребенка
11:31
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Сейчас читают

«Глаз не оторвать!»: 55-летняя Цыганова поразила фанатов идеальной фигурой
«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности
Антон Табаков рассказал о конфликте с отцом из-за Марины Зудиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев