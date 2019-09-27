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  4. Опубликованы кадры запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Опубликованы кадры запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

, 13:54 Видео 65

Ракету впервые испытал береговой комплекс «Бастион» Тихоокеанского флота.

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Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ

На Чукотском полуострове комплекс береговой обороны «Бастион» Тихоокеанского флота впервые выполнил боевые стрельбы. Минобороны опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс».

Полет прошел в штатном режиме. Ракетой была успешна поражена мишень, находившаяся в акватории Чукотского моря на расстоянии более 200 километров, передает РИА Новости.

Около десяти боевых кораблей и самолеты морской авиации обеспечили безопасность маневров. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учений на десантном корабле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе в восторге от мощности российского корабля «Каракурт». Этот небольшой с виду корабль напичкан самым современным оружием, который может нанести врагу очень болезненный удар.

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