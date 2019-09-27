Опубликованы кадры запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

На Чукотском полуострове комплекс береговой обороны «Бастион» Тихоокеанского флота впервые выполнил боевые стрельбы. Минобороны опубликовало видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс».

Полет прошел в штатном режиме. Ракетой была успешна поражена мишень, находившаяся в акватории Чукотского моря на расстоянии более 200 километров, передает РИА Новости.

Около десяти боевых кораблей и самолеты морской авиации обеспечили безопасность маневров. Техника и военнослужащие были доставлены к месту учений на десантном корабле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе в восторге от мощности российского корабля «Каракурт». Этот небольшой с виду корабль напичкан самым современным оружием, который может нанести врагу очень болезненный удар.