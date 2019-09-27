Игорь Матвиенко рассказал о соперничестве Джуны и Аллы Пугачевой

Известный российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко, участвуя в шоу на федеральном канале, решил поделиться подробностями частной жизни Аллы Пугачевой и целительницы Джуны. Музыкант заявил, что эстрадная поп-дива и астролог никогда не дружили и относились друг к другу предвзято.

Игорь Матвиенко поведал зрителям давнюю историю. По словам продюсера, во времена бешеной популярности Джуны, в ее квартире собирались все московские селебрити. Как-то раз в гости к целительнице пришел молодой, но подающий огромные надежды, музыкант Игорь Николаев. Звезде-эзотерику пришло в голову женить на себе юного талантливого композитора. Однако для этого молодого человека нужно было «увести» у Аллы Пугачевой, ведь они были замечательным творческим тандемом.

«Джуна сказала об этом мне. При этом заявила, что и я ей нравлюсь. Я захотел, так сказать, слегка объехать Николаева. Мне не хотелось, чтобы Джуна досталась ему. Поэтому мы и сыграли свадьбу с Джуной», — поделился продюсер.

Игорь Матвиенко рассказал, что между Аллой Борисовной и Джуной никогда не было доверительных дружеских отношений. Судьба двух звезд-соперниц сложилась абсолютно по-разному. Известная целительница скончалась в 2015 году, будучи не замужем. Примадонна вступила в брак с юмористом Максимом Галкиным и воспитывает с ним шестилетних близнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что провидица Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад.