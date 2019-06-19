«Огонь, идущий из горла»: Провидица Джуна предсказала отравление Алибасова 20 лет назад

Легендарная целительница и провидица Джуна Давиташвили, ставшая известной еще в Советском Союзе, предсказала отравление Бари Алибасова 20 лет назад. Информация об этом прозвучала в одном из ток-шоу в эфире Первого канала.

Продюсер группы «На-На», как и многие представители советского. Апосле и российского шоубизнеса, был клиентом Джуны. И она предрекла ему возможную смерть от «огня, идущего из горла». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Бари Алибасов серьезно относился к предсказаниям Джуны, с которой поддерживал отношения. Тогда он подумал, что речь идет о его пристрастии к курению и решительно избавился от этой пагубной привычки.

Но оказалось, что, возможно, Джуна имела в виду другое.

Мэтр отечественного шоу-бизнеса Бари Алибасов 4 июня получил серьезное отравление. Он глотнул из бутыли с жидкостью для прочистки труб, перепутав ее с упаковкой сока. Продюсера едва спасли от смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что по мнению сестры Алибасова Зои, к отравлению продюсера причастны представители семьи Шукшиных.