Влади из «Касты» выпустил новый альбом «Другое слово»

Участник культовой ростовской хип-хоп группировки «Каста» музыкант Влади выпустил четвертый по счету сольный альбом под названием «Другое слово». Фанаты рэпера предвкушали выход пластинки четыре года и, кажется, их ожидания не были напрасными. В альбом вошли девять треков, пластинка уже доступна на всех цифровых площадках.

«Там спасаются от информации, гуляют в душевном раздрае по Геленджику, грустят на похоронах, залипают в интернете, тоскуют по любви и погибают на войне», — заинтриговал слушателей сам Влади.

Очевидно поклонники ждали нового музыкального шедевра так долго из-за того, что рэпер Влади с головой окунулся в семейную жизнь. 40-летний музыкант женился десять лет назад и теперь вместе с супругой занимается воспитанием двух маленьких сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влади из «Касты» искал развязную девку, а нашел жену.