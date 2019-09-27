В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет курения на балконах жилых домов, который вступит в силу уже с 1 октября 2019 года, сообщает RT.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что данная мера вводится прежде всего как противопожарная, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма. Сам президент России, по словам Пескова, курение не приветствует, так как ведет здоровый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 октября 2019 года запретят дымить на балконах квартир и гостиниц. По требованию МЧС нельзя даже зажигать свечи и использовать открытый огонь.