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  4. В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах

, 16:14 40

Пресс-секретарь Путина высказался по поводу нового закона, который вступает с 1 октября 2019 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет курения на балконах жилых домов, который вступит в силу уже с 1 октября 2019 года, сообщает RT.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, многие из них имеют весьма трагические последствия и общественной резонанс», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что данная мера вводится прежде всего как противопожарная, а не способ защитить соседей курильщиков от табачного дыма. Сам президент России, по словам Пескова, курение не приветствует, так как ведет здоровый образ жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 октября 2019 года запретят дымить на балконах квартир и гостиниц. По требованию МЧС нельзя даже зажигать свечи и использовать открытый огонь.

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