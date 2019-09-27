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Хелен Миррен заступилась за Екатерину Великую

, 17:34 Видео 31

Британская актриса отвергла все обвинения в сторону российской императрицы в разврате и назвала их признаком женоненавистничества.

Фото, видео: Кадр из сериала "Catherine the Great"

HBO готовит к выходу новый мини-сериал «Екатерина Великая». Роль российской императрицы в нем сыграла оскароносная Хелен Миррен. В преддверии премьеры британская актриса рассказала британскому таблойду The Sun, что образ царственной особы часто искажают, передает РИА Новости.

По мнению актрисы, злая молва разнесла много лживых историй о развратном образе жизни императрицы. Эти наветы недоброжелателей Миррен назвала признаком женоненавистничества.

«Вы смотрите на то, как вели себя Луи XIV или Генрих VIII, у которых было пять и более жен и любовниц, но их поведение считается вполне приемлемым, в то время как у Екатерины было четыре или пять романов. Для современных женщин это вообще нормально», — приводит агентство слова актрисы.

Исполнительница роли Екатерины надеется, что зрители оценят ее персонаж за интеллект и способности, а не пикантные подробности личной жизни.

«Она пришла как иностранка, но взяла все под свой контроль, а затем сохранила власть, что было невероятным достижением», — отметила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри публично унизил актрису Хелен Миррен.

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