Сергей Лазарев не сдержал слез на шоу, рассказывая о погибшем в ДТП брате

Певец Сергей Лазарев расчувствовался во время съемок на федеральном телеканале программы, ведущей которой является Лера Кудрявцева. Артист впервые за долгое время решил дать интервью. Он поделился самым сокровенным со зрителями.

Певец рассказал, что в 2015 году в страшной аварии погиб его брат Павел. Медики не смогли остановить внутреннее кровотечение. Когда Лазарев говорил об этом, он не смог сдержать слез, пишут Дни.ру.

Также российский артист разоткровенничался о своем детстве и поделился, что отец оставил их семью, когда Сергей был еще ребенком. По словам певца, папа в какой-то момент просто исчез из его жизни.

Артист отметил, что ему не страшно рассказывать о личных вещах журналистам, так как в любом случае СМИ узнают правду о частной жизни певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода впервые высказалась о ссоре с Лазаревым.