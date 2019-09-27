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  4. «Была припечатана в отбойник»: актриса Елена Терновая о ДТП в Петербурге

«Была припечатана в отбойник»: актриса Елена Терновая о ДТП в Петербурге

, 15:59 Эксклюзивное интервью 69

Звезда попала в аварию днем в пятницу, 27 сентября, после чего была госпитализирована.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Актриса Елена Терновая в интервью 5-tv.ru рассказала о ДТП, в которое она попала в пятницу, 27 сентября. Звезда пострадала в аварии на Западном скоростном диаметре (ЗСД), после чего была госпитализирована.

«Я даже не поняла, в боковые я не видела никаких машин, и вдруг тут такой удар бешеный. <.> Это было просто в секунду, и припечатана была в отбойник», — поделилась знаменитость.

По словам артистки, в момент происшествия рядом оказалось много неравнодушных людей, которые помогли ей выбраться из салона автомобиля. Сейчас Елена находится в больнице, где ожидает результатов рентгена.

Кадр из сериала «Пять минут тишины. Возвращение»

Елена Терновая — заслуженная артистка России, известная широкому зрителю по телесериалам «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей». Она также является лауреатом премии «Золотая маска».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях ДТП, в которое попала Елена Терновая.

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