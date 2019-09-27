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Актриса Елена Терновая попала в ДТП в Петербурге

, 14:52 Видео 105

Женщина получила сотрясение мозга.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, ВКонтакте @spb_today

Актриса Елена Терновая попала в ДТП с участием такси и легковушки в Петербурге. Авария произошла на Западном скоростном диаметре (ЗСД) днем в пятницу, 27 сентября.

Женщина получила ушиб и сотрясение головного мозга, она доставлена в больницу.

Кадр из сериала «Пять минут тишины. Возвращение»

В этой же машине находился 33-летний мужчина, у которого предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и позвоночника. Он был госпитализирован на вертолете экстренных служб.

Обстоятельства аварии выясняются, но по предварительным данным водитель перепутал поворот на съезд и влетел в автомобиль такси.

Как сообщают очевидцы, после столкновения мужчина и женщина оказались зажаты в автомобиле.

Елена Терновая — актриса дубляжа, известна по работе над озвучиванием голливудских фильмов и анимационных лент. Она — Лауреат премии «Золотая маска».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента ДТП, в котором едва не погиб звезда «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок.

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