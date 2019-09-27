Внук Снуп Догга умер, прожив на свете всего десять дней

Сын культового американского рэпера Снуп Догга 25-летний Корди сообщил о смерти своего ребенка в Instagram. Внук легенды хип-хопа прожил на этом свете всего десять дней. Малыш родился 15 сентября 2019 года и погиб 25 сентября.
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Поклонники Снуп Догга и его семьи выразили глубочайшие соболезнования в связи с потерей ребенка. Фанаты восприняли утрату кумира, как свое личное горе. Более тысячи пользователей соцсети искренне посочувствовали родным хип-хоп исполнителя.
«Соболезную вашей потере. Я буду молиться о вашей семье», — поддержал кумира фолловер.
Причины и обстоятельства смерти маленького Кая неизвестны. Снуп Догг пока никак не прокомментировал утрату близкого человека.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни.