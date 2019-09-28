В России появились электрички с дискотеками

Железнодорожные компании, занимающиеся в регионах России пригородными перевозками, стали организовывать в электропоездах мероприятия, направленные на популяризацию данного вида транспорта, сообщает РИА Новости.

Например, пригородные компании устраивают акцию «Ночь в электричке». Желающие могут прогуляться по составу, принять участие в конкурсах и различных мастер-классах, послушать выступление музыкальных коллективов, а также сразиться друг с другом в настольные игры.

В электропоездах можно сфотографироваться в оригинальных специализированных фотозонах и отведать горячего чая.

Одной из новинок стал «дисковагон», который превратился в своеобразный концептуальный клуб. В вагоне электрички, посвященном 45-летию БАМа и оформленном в стиле 70-х годов, размещены архивные снимки участников стройки, звучат бардовские песни. Также внутри размещено путейское оборудование для фотосессии.

Отмечается, что пригородные пассажирские компании совместно с администрациями регионов и туристическими организациями намерены организовывать экскурсионные туры в различные города и центры России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две новые ветки железной дороги создадут в Петербурге в кратчайшие сроки.