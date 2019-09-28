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  4. Западные пользователи оценили первый совместный полет «Охотника» и Су-57

Западные пользователи оценили первый совместный полет «Охотника» и Су-57

, 8:47 Видео 81

Новость о том, что новейший летательный аппарат отработал получасовую программу испытаний с истребителем пятого поколения, вызвала бурный отклик читателей из разных стран.

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Фото, видео: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Новость о том, что новейший ударный беспилотник-невидимка С-70 «Охотник» впервые совершил полет с истребителем пятого поколения Су-57 в пятницу, 27 сентября, буквально взорвала сеть. Данное событие осветили не только отечественные СМИ, но и ряд зарубежных, в том числе американское издание The War Zone и британский таблоид The Daily Mail.

Видеозапись получасового испытания новейшего летательного аппарата вызвала бурную реакцию и самих пользователей. Западные читатели по достоинству оценили новинки российской техники, при этом отметив, что РФ грамотно использует имеющиеся ресурсы, затрачивая на развитие технологий меньше средств, чем другие государства. Юзеры были впечатлены внешним видом новейшего беспилотника и признали, что отечественным инженерам отлично удалось реализовать задумку.

«Как получается, что Россия с меньшим ВВП и меньшими затратами на оборону, чем Великобритания, не говоря уже о том, что весь Евросоюз может создавать военную технику, которая им нужна для защиты, в большинстве случаев производит вооружение, превосходящее наше. У нас больше нет инженеров?»

«Неплохо со стороны русских. Я действительно считаю, что это отличная концепция и огромный шаг вперед для них».

«Впечатляет, что самый продвинутый и известный боевой беспилотник — российский», — цитирует комментаторов РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотник С-70 «Охотник» создан на основе аэродинамической схемы «летающее крыло» с применением специальных радиопоглощающих материалов и покрытий, что делает его почти незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

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