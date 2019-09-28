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«Можно зудеть до посинения» — Олег Гаркуша оценил нынешнее состояние общества

, 8:33 Эксклюзивное интервью 91

Лидер группы «Аукцыон» дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Tatiana Braslavskaya, 5-tv.ru

Группа «Аукцыон», отметившая в прошлом году 40-летний юбилей, в субботу, 27 сентября дала большой концерт в Санкт-Петербурге. С высоты своего опыта лидер коллектива Олег Гаркуша в интервью 5-tv.ru оценил, как изменилось и изменилось ли вообще общество в России за последние четыре десятилетия. По словам музыканта и поэта, восприятие состояния общества зависит от вовлеченности индивида в жизненный процесс.

«Каждые пять-десять лет жизнь меняется и общество меняется, в том числе и взгляды меняются. Ощущения и жизнь людей меняется в ту или иную сторону. И она разная. Взять 90-е годы, взять годы, в которых мы сейчас живем и находимся — они совершенно разные. Поэтому все преимущественно зависит от человека, справляется ли он с данной жизненной ситуаций или не справляется. Можно зудеть до посинения и говорить, как все плохо-плохо, но если ты не участвуешь в жизненном процессе, то значит, у тебя ничего и не получается. А если ты участвуешь, значит все хорошо», — считает Гаркуша.

Как ранее писал 5-tv.ru, в юбилейный для «Аукцыона» год Олег Гаркуша собрал поклонников на Старый Новый год, чтобы почитать свои стихи и поговорить о жизни.

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