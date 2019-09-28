Видео: Четыре человека погибли при лобовом столкновении в Тамбовской области

Жизни четырех человек унесла страшная авария, которая произошла около 9 часов утра в субботу, 28 сентября, на трассе Р-22 Первомайского района Тамбовской области.

По информации МЧС, произошло лобовое столкновение автомобиля SsangYong и Geely Emgrand. От мощнейшего удара Geely с водителем и пассажиром внутри моментально воспламенился.

Очевидцам произошедшего, несмотря на попытки, не удалось самостоятельно ликвидировать возгорание. В результате водитель скончался на месте. Прибывшие на места трагедии пожарные потушили огонь.

Тем временем погибли три человека, находившихся в автомобиле SsangYong. Обстоятельства аварии выясняются. На месте аварии работали представители одного отделения ПЧ-27, аварийно-спасательной службы, сотрудники ГИБДД, работники скорой помощи. Всего от МЧС привлекались три человека и была задействована одна единица техники.

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