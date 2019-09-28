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  4. Момент взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту попал на видео

Момент взрыва на грузовом судне в южнокорейском порту попал на видео

, 10:48 Видео 30

На танкере Stolt Groenland утром в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным пострадало девять человек.

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Фото, видео: Reuters, YouTube @울산을 틀어라! 울트라!

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, прогремевший на танкере Stolt Groenland в южнокорейском порту Ульсан утром в субботу, 28 сентября. Впоследствии грузовое судно загорелось. По предварительным данным, в момент происшествия на борту корабля находилось 25 человек — все члены экипажа были эвакуированы.

По информации агентства Ренхап, огонь с танкера быстро перекинулся на пришвартованное рядом грузовое судно Bow Dalian под флагом Сингапура, на борту которого находился 21 человек. На корабле также была проведена эвакуация всех членов экипажа.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали девять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Ранее 5-tv.ru сообщал, что на борту загоревшегося танкера в Южной Корее могли быть россияне.

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