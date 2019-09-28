  1. Пятый канал
  4. Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

, 13:45 Эксклюзивное видео 658

По словам знакомых театрального деятеля, он был вежливым и адекватным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru

Соседи театрального режиссера Леонида Хейфеца, который в субботу, 28 сентября, напал на врача скорой помощи, рассказали, как себя обычно вел деятель культуры. По словам знакомых мужчины, он был вежливым и адекватным, однако нельзя не учесть, что режиссеру было 85 лет и он был болен.

«Он был нормальный всегда, он, конечно, уже в возрасте, но так он был нормальный всегда. И здоровались мы всегда», — рассказала женщина, знавшая лично Хейфеца.

По предварительным данным, Леонид Хейфец ранил медика, когда тот намеревался померить мужчине давление. Врач скорой помощи приехал по вызову в дом, находящийся в центре столицы, и в результате получил колотую рану правого бедра. Сам режиссер впоследствии был доставлен в психиатрическую больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места происшествия и писал, что ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

14:11
Ученые обнаружили естественное препятствие развития рака
13:59
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
13:56
«Очень грустная потеря»: Андрей Ургант об уходе Марка Захарова
13:45
Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача
13:33
«Колоссальная потеря»: Александр Лазарев о смерти режиссера Захарова
13:23
Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Сейчас читают

Ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным
Театральный режиссер Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой
«Прощаться всегда нелегко»: Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев