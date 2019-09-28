Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

Соседи театрального режиссера Леонида Хейфеца, который в субботу, 28 сентября, напал на врача скорой помощи, рассказали, как себя обычно вел деятель культуры. По словам знакомых мужчины, он был вежливым и адекватным, однако нельзя не учесть, что режиссеру было 85 лет и он был болен.

«Он был нормальный всегда, он, конечно, уже в возрасте, но так он был нормальный всегда. И здоровались мы всегда», — рассказала женщина, знавшая лично Хейфеца.

По предварительным данным, Леонид Хейфец ранил медика, когда тот намеревался померить мужчине давление. Врач скорой помощи приехал по вызову в дом, находящийся в центре столицы, и в результате получил колотую рану правого бедра. Сам режиссер впоследствии был доставлен в психиатрическую больницу.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места происшествия и писал, что ранение, которое нанес режиссер Хейфец врачу, оказалось серьезным.