Трагедия российского кинематографа: Лучшие фильмы и биография Марка Захарова

Беззвучными шагами по безграничному закулисью он тысячи раз проделал этот маршрут — по направлению к режиссерскому столику — с водой и чаем. Бессменный театральный менеджер. Пробивной энергетикой Марка Захарова пугали не одно поколение артистов. А ведь поначалу он был настолько робким, что и в профессию пошел только потому, что матери привиделся вещий сон. Она увидела его на сцене. Но сон не спешил сбываться.

Его не взяли ни в один театр — пришлось соглашаться на провинциальные подмостки. Там закалился характер. Слухи о своем авторитарном стиле Марк Захаров считал преувеличенными, хоть за глаза его и называли «Мрак Анатольевич».

До его прихода в театре имени Ленинского комсомола играли порой при полупустом зале. Захаров собрал самую звездную труппу, которую только можно представить. Ночные очереди за билетами стали таким же символом Ленкома, как и его артисты.

Именно фильм «Обыкновенное чувство» окончательно утвердил Захарова мастером экранного искусства. А ведь все шло мимо режиссерского плана — у молодого Янковского инфаркт, юный Абдулов с лошади упал. Захаров всех дождался, чтобы сотворить свое «Обыкновенное чудо».

Театральным шлягером стал «Суд над Лениным». Труппа Ленкома выносит ему многочасовой приговор в спектакле «Диктатура совести». Даже для привыкших к смелости Захарова это было словно надругательством над традициями советского театра. В Ленкоме дали слово зрителям и порушили декорации. А ведь это тоже был тонкий расчет Захарова-постановщика.

Страсть к мистификациям он в полной мере раскрыл в загадочном и романтическом фильме «Формула любви», который смотрится словно сборник киноцитат. И не только на родном языке. И ведь это далеко не первый раз, когда Марк Захаров словно предчувствовал, какие строки врежутся в память нескольких поколений.

Театральный хит «Юнона и авось» каким-то чудом обойдя цензуру и попав на эту сцену, пережил уже больше полутора тысяч аншлагов. Звездный состав сделал спектакль классикой отечественного театра.

Тем тяжелее Ленкому далась нынешняя эпоха, когда очереди за билетами сменились очередями на скорбных церемониях. Год за годом преданные зрители прощаются с любимыми и легендарными. Абдулов, Янковский, Караченцов… С невероятной болью Марк Захаров провожал родных артистов, многих ведь он воспитал сам. И все крепче обнимал тех, с кем остался. Теперь уже им, осиротевшим, предстоит пережить эту невероятную и немыслимую потерю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марк Захаров скончался на 86-м году жизни.