Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

Одна из главных звезд театра «Ленком» Татьяна Кравченко, известная также по участию в популярном сериале «Сваты», призналась, что устала от бесконечных скандалов, сотрясающих учреждение культуры после смерти режиссера Марка Захарова в 2019 году.

Актриса резко раскритиковала коллегу, дочь легендарного режиссера Александру Захарову, которая вступила в конфликт с директором театра Марком Варшавером, вставшим у руля «Ленкома» после кончины ее отца.

«То, что Саша творит, за гранью добра и зла. Если раньше актеры ее побаивались, то сейчас… осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок. Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращение к Бастрыкину, в котором попросили об одном: дайте нам работать, не мешайте коллективу», — сказала Кравченко в комментарии сайту KP.RU.

Ранее в интервью Андрею Караулову Захарова сообщила о финансовых махинациях, которые якобы совершает Варшавер. Именно после этого Следственный комитет инициировал в театре проверку. Также Захарова сообщила, что подала сразу два иска к продюсерам театра. Актрису интересует, почему права на спектакли ее отца принадлежат не ей, как законной наследнице, а посторонним людям.

В свою очередь Варшавер обвинил Захарову во лжи. Так он прокомментировал ее публичное заявление о том, что он якобы не был другом ее отца. Варшавер подчеркнул, что есть видео, где Марк Анатольевич называет его лучшим другом.

Кроме того, директор «Ленкома» заявил, что Захаров «только ставил спектакли», а «всеми остальными вопросами обеспечения жизни» культурного учреждения занимался он. Варшавер предположил, что заявление Александры Захаровой обусловлено желанием стать худруком «Ленкома».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Дмитрий Певцов раскритиковал новое руководство «Ленкома». По его словам, с кончиной Марка Захарова о счастье зрителя там больше никто не думает — волнуют только деньги.