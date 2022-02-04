Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 012

Звезда «Сватов» выступила против дочери легендарного Марка Захарова.

Татьяна Кравченко: «То, что творит Александра Захарова, за гранью добра и зла»

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Умер Марк Захаров

Одна из главных звезд театра «Ленком» Татьяна Кравченко, известная также по участию в популярном сериале «Сваты», призналась, что устала от бесконечных скандалов, сотрясающих учреждение культуры после смерти режиссера Марка Захарова в 2019 году.

Актриса резко раскритиковала коллегу, дочь легендарного режиссера Александру Захарову, которая вступила в конфликт с директором театра Марком Варшавером, вставшим у руля «Ленкома» после кончины ее отца.

«То, что Саша творит, за гранью добра и зла. Если раньше актеры ее побаивались, то сейчас… осуждают. Вы даже не представляете, какая атмосфера в театре из-за этих проверок. Мы собрали творческий совет директора театра и написали обращение к Бастрыкину, в котором попросили об одном: дайте нам работать, не мешайте коллективу», — сказала Кравченко в комментарии сайту KP.RU.

Ранее в интервью Андрею Караулову Захарова сообщила о финансовых махинациях, которые якобы совершает Варшавер. Именно после этого Следственный комитет инициировал в театре проверку. Также Захарова сообщила, что подала сразу два иска к продюсерам театра. Актрису интересует, почему права на спектакли ее отца принадлежат не ей, как законной наследнице, а посторонним людям.

В свою очередь Варшавер обвинил Захарову во лжи. Так он прокомментировал ее публичное заявление о том, что он якобы не был другом ее отца. Варшавер подчеркнул, что есть видео, где Марк Анатольевич называет его лучшим другом.

Кроме того, директор «Ленкома» заявил, что Захаров «только ставил спектакли», а «всеми остальными вопросами обеспечения жизни» культурного учреждения занимался он. Варшавер предположил, что заявление Александры Захаровой обусловлено желанием стать худруком «Ленкома».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Дмитрий Певцов раскритиковал новое руководство «Ленкома». По его словам, с кончиной Марка Захарова о счастье зрителя там больше никто не думает — волнуют только деньги.

Тема:
Умер Марк Захаров
27 июн
Околотеатральный трутень: в Ленкоме рассказали о настоящей зарплате Поргиной
1 июн
Вдова Караченцова назвала ужасом ситуацию в «Ленкоме» после смерти Захарова
19 окт
Игорь Крутой профинансировал памятник Марку Захарову в Москве
13 авг
«Злая утка!»: актер театра Ленком отреагировал на слухи об алкоголизме Захаровой
13 авг
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
22 нояб
«Ленкому» присвоили имя Марка Захарова
4 окт
Вдова Караченцова возмущена решением «Ленкома» отложить вечер памяти актера
1 окт
«Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
-17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.65
0.17 86.56
0.28
С новым годом, с новыми энергиями: китайский совет дня на пятницу, 4 февр...

Последние новости

10:37
Названы три вируса, которые могут спровоцировать рак
10:25
Война наследников: вдова Градского может лишиться имущества музыканта
10:14
Риелтор назвал лучшее время для покупки квартиры в 2022 году
10:14
В России разработали первый в мире самолет с ракетами обратного старта
10:05
Анастасия Макеева о браке с Мальковым: «Со мной трудно жить»
10:02
Посол РФ в Никарагуа: присутствие российских войск в стране законно

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака
Затаившийся враг: что такое рак и как распознать его на ранней стадии?
ТОП-6 имен, которые носят «гулящие» женщины
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год