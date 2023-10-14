Аплодисменты не кончаются: в «Ленкоме» отметили 90-летие Марка Захарова

Народный артист СССР основал знаменитый театр, он также подарил зрителям фильмы «12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и многие другие.

В столичном театре «Ленком» прошел торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Марка Захарова, — его создателя и бессменного художественного руководителя на протяжении 46 лет. Мастер, подаривший советскому и российскому зрителю легендарные спектакли и фильмы («12 стульев», «Формула любви», «Обыкновенное чудо» и другие. — Прим. ред.), родился 13 октября 1933 года в Москве. Режиссер скончался в 2019-м в результате повторного воспаления легких в возрасте 86 лет.

В день рождения мастера фасад «Ленкома» вместо афиш украсили его фотографии — в молодости, в сединах, с актерами на репетициях и близкими людьми. Рассмотреть снимки можно было и на выставке в фойе под живой аккомпанемент солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Экспозицию назвали «Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются».

«Я думаю, день рождения Марка Анатольевича — это день рождения того „Ленкома“, который мы сейчас знаем, видим и любим. Это безусловно очень значимый день… Это человек настолько богатый внутренне, на него можно было просто смотреть, и ты перенимал как будто бы какую-то часть его таланта», — поделился с 5-tv.ru актер труппы «Ленкома» Игорь Коняхин.

По словам артиста, Марк Захаров был человеком с искрометным чувством юмора, фонтанирующим творческими идеями, щедро делившимся своими знаниями с коллегами. Актеры буквально ловили каждое его слово. Не потому что перед ними руководитель, а потому что слушать было действительно интересно — хотелось перенять мастерство гения. Как сказал Коняхин, для многих его коллег Захаров был богом во плоти, сам режиссер к этому относился иронично. Собеседник 5-tv.ru признался, что даже здороваясь с худруком в театре испытывал трепет и волнение.

«Я не мог к нему относиться, как к живому человеку. Для меня это было божество», — заключил артист.

Главным событием вечера стала постановка Захарова на сцене — рок-опера «Юнона и Авось», с которой «Ленком» объездил полмира. В честь юбилея в постановке приняли участие сразу несколько составов. Самого первого исполнителя роли графа Резанова Николая Караченцова уже нет в живых, его партнерше Елене Шаниной в этом году исполнилось 70 лет. В день памяти мастера зрители еще долго не отпускали артистов со сцены.

Аплодисменты не кончались.

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