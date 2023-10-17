«Народные фильмы»: почему кино Марка Захарова гениально и популярно до сих пор
Кинокритик Никулин: театральный взгляд Захарова сделал его гением кинематографа
Фото, видео: Кадр из к/ф «12 стульев», реж. Леонид Гайдай, 1971 г.
Как культовый режиссер стал классиком советского кинематографа?
В октябре 2023-го легендарный режиссер Марк Захаров мог бы отметить 90-летний юбилей. На протяжении 46 лет он руководил театром «Ленком», где собрал звездную труппу и с успехом ставил спектакли. Под его руководством были созданы 28 фильмов, большинство из которых стали культовыми.
О том, как Марк Захаров стал неотъемлемой частью истории российского театра и кинематографа, в чем секрет его гениальности как кинорежиссера и почему его фильмы любимы народом до сих пор — в беседе с 5-tv.ru рассказал кинокритик Николай Никулин.
«Его называют гением не только как кинорежиссера, но и как театрального режиссера. Его театральный взгляд перешел и в кинематограф. Мы всегда видим его любимых актеров: Абдулов, Янковский», — отметил эксперт.
При этом во всех фильмах Марка Захарова прослеживается иронический, в каком-то роде даже сатирический взгляд на действительность. Однако при всей серьезности и глубоком подходе при разработке сценариев, комический фон облегчает восприятие и делает такие серьезные и глубокие фильмы безусловно народными.
«Гением его делает вот этот синтез — умение балансировать между интеллектуальным и народным», — подчеркнул Никулин.
Также в картинах Марка Захарова есть культура телеспектакля — популярного в советское время жанра. Как театральный драматург и режиссер, Захаров имел уникальный взгляд, который отражался через его фильмы. Театральный язык, который он смог использовать в кинематографе, жив по сей день и активно используется в российском кинематографе.
Кинокритик Сергей Сычев также отметил в беседе с 5-tv.ru, что некая доля гениальности Захарова заключена в том, что он работал с крайне харизматичными и известными на тот момент актерами. Кроме того, успех приносили и мощные произведения, которые режиссер выбирал для постановок.
«Фильмы Захарова — это сатира. Даже сегодня, когда мы смотрим эти фильмы, мы понимаем, что они все обращены к нам, к современности. Даже „12 стульев“ — это все то, что происходит с нами», — сказал эксперт.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие фильмы Марка Захарова.
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