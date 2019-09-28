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«Последнего из могикан режиссеров больше нет»: директор театра Ленком о Марке Захарове

, 12:31 Эксклюзивное интервью 40

Народный артист СССР скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova

Известный российский режиссер Марк Захаров ушел из жизни в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет. Эту информацию в интервью 5-tv.ru подтвердил директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Нет больше Марка Анатольевича. Утром сегодня он ушел из жизни после продолжительной болезни. Последнего из могикан режиссеров больше нет. Это я узнал буквально полчаса назад», рассказал 5-tv.ru Марк Варшавер.

По данным 5-tv.ru режиссер Марк Захаров, снявший такие картины, как «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Узник замка Иф» и многие другие, умер в больнице № 64 в Москве около 10 часов утра. Туда он поступил еще 18 сентября.

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