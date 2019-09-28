  1. Пятый канал
  4. Сколько может стоить обучение старшей дочери Анны Седоковой

Сколько может стоить обучение старшей дочери Анны Седоковой

, 20:48 Фото 229

14-летняя Алина определилась с тем, куда хочет поступать в будущем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lalina_one

Обучение старшей дочери — 14-летней Алины — может обойтись певице Анне Седоковой в 2,3 миллиона рублей, пишет PeopleTalk. Девушка предварительно определилась с будущей профессией и собирается поступать на факультет международного бизнеса МГИМО, где цена обучения за девять месяцев на данный момент составляет 588 тысяч рублей.

О своем возможном выборе Алина сообщила в Instagram.

«Сегодня была в МГИМО на курсах. Я хочу поступать на международный бизнес. Выбираю между МГИМО и „Вышкой“ (если меня куда-то возьмут, надо хорошо сдать экзамены!)» написала она.

Instagram @lalina_one

Между тем подписчики дочери Седоковой поинтересовались, почему она больше не собирается поступать в США, на что девушка ответила, что ей «перехотелось».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лучше всего, согласно версии Анны Седоковой, выбирать мужчину.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

21:52
Павел Мамаев продолжит карьеру в футбольном клубе «Ростов»
21:34
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
21:18
Фото: Меган Маркл посетила место зверского убийства студентки в ЮАР
21:02
Два отмененных гола! Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» закончилась со счетом 1:0
21:00
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!
20:48
Сколько может стоить обучение старшей дочери Анны Седоковой

Сейчас читают

Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики
Видео задержания звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с кокаином
«Кто решил на мне заработать?»: звезда сериала «Счастливы вместе» отрицает задержание

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев