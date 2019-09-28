Сколько может стоить обучение старшей дочери Анны Седоковой

Обучение старшей дочери — 14-летней Алины — может обойтись певице Анне Седоковой в 2,3 миллиона рублей, пишет PeopleTalk. Девушка предварительно определилась с будущей профессией и собирается поступать на факультет международного бизнеса МГИМО, где цена обучения за девять месяцев на данный момент составляет 588 тысяч рублей.

О своем возможном выборе Алина сообщила в Instagram.

«Сегодня была в МГИМО на курсах. Я хочу поступать на международный бизнес. Выбираю между МГИМО и „Вышкой“ (если меня куда-то возьмут, надо хорошо сдать экзамены!)» — написала она.

Instagram @lalina_one

Между тем подписчики дочери Седоковой поинтересовались, почему она больше не собирается поступать в США, на что девушка ответила, что ей «перехотелось».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как лучше всего, согласно версии Анны Седоковой, выбирать мужчину.