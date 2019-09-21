Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в купальнике на яхте и продолжила разговор с подписчицами на тему «Как найти идеального парня».

Знаменитость рассказала, что нужно детально представить мужчину мечты, описать его лучшие качества, внешность, рост, продумать все до мелочей.

«Вот я хочу, чтобы он был красивый и богатый — это не вариант. Все хотят и ты туда же. Нужны подробности. Детали», — написала Анна Седокова.

Instagram @annasedokova

В комментариях девушки сразу же стали писать качества своего идеального избранника. В списке оказались следующие критерии: любящий, заботливый, добрый, с хорошим чувством юмора, надежный, сильный, амбициозный, хозяйственный, понимающий и другие.

Ранее Анна Седокова задумалась, что важнее мужчинам — «котлетки или красные чулочки».