«Пригубить могу»: Дмитрий Маликов рассказал о своем отношении к алкоголю

Певец Дмитрий Маликов признался, что иногда испытывает желание «пригубить» алкоголь или раскурить сигару. Такое неожиданное заявление он сделал в интервью StarHit, отвечая на вопрос журналиста.

«Иногда балуюсь сигарами. И пригубить могу, как любой человек. Стараюсь не перебирать — потом мне плохо, зачем? Ну и в целом я неуравновешенный тип», — сказал артист.

Также Маликов рассказал о принципах воспитания 19-летней дочери Стефании в вопросах вредных привычек.

«Раньше у нас был допинг-контроль — принюхивались, проверяли, когда ребенок приезжал с тусовки. Сейчас полностью доверяем, и Стеша молодец, не употребляет», — поделился певец.

Говоря о частой критике Стефании со стороны подписчиков в Instagram, Дмитрий Маликов заступился за дочь. Например, недавно на девушку набросились из-за странной, по мнению пользователей, улыбки.

«Жизнь не из одних клубов состоит, просто вечеринки — что-то наиболее яркое, чем хочется поделиться. А так она и учится, и спортом занимается… Был перекос в какой-то период. Да и по себе знаю: не всегда подписчики адекватно реагируют», — считает певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маликов исполнил песню на стихи поклонницы.