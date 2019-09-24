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«Пригубить могу»: Дмитрий Маликов рассказал о своем отношении к алкоголю

, 15:14 32

Певец неожиданно разоткровенничался на тему вредных привычек.

Фото: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Певец Дмитрий Маликов признался, что иногда испытывает желание «пригубить» алкоголь или раскурить сигару. Такое неожиданное заявление он сделал в интервью StarHit, отвечая на вопрос журналиста.

«Иногда балуюсь сигарами. И пригубить могу, как любой человек. Стараюсь не перебирать — потом мне плохо, зачем? Ну и в целом я неуравновешенный тип», сказал артист.

Также Маликов рассказал о принципах воспитания 19-летней дочери Стефании в вопросах вредных привычек.

«Раньше у нас был допинг-контроль — принюхивались, проверяли, когда ребенок приезжал с тусовки. Сейчас полностью доверяем, и Стеша молодец, не употребляет», — поделился певец.

Говоря о частой критике Стефании со стороны подписчиков в Instagram, Дмитрий Маликов заступился за дочь. Например, недавно на девушку набросились из-за странной, по мнению пользователей, улыбки.

«Жизнь не из одних клубов состоит, просто вечеринки — что-то наиболее яркое, чем хочется поделиться. А так она и учится, и спортом занимается… Был перекос в какой-то период. Да и по себе знаю: не всегда подписчики адекватно реагируют», считает певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маликов исполнил песню на стихи поклонницы.

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