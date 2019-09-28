  1. Пятый канал
  4. Видео: Под Кантемировским мостом в Петербурге Opel перевернул Volkswagen

Видео: Под Кантемировским мостом в Петербурге Opel перевернул Volkswagen

, 19:51 Видео 52

Движение в сторону Лахты временно затруднено.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Под Кантемировским мостом в Петербурге перевернулась иномарка. Дорожная авария произошла в субботу вечером, 28 сентября. Об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, в результате столкновения Opel перевернул Volkswagen.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы: сотрудники МЧС, бригада скорой помощи. Движение в сторону Лахты затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Причину аварии предстоит установить правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся. На перекрестке Малого проспекта Петроградской стороны и Пионерской улицы столкнулись LADA Kalina и Mercedes. После столкновения машин, отечественная легковушка снесла светофор и несколько раз перевернулась.

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

Последние новости

20:15
«Ушло сердце нашего театра»: Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым
19:51
Видео: Под Кантемировским мостом в Петербурге Opel перевернул Volkswagen
19:32
Участники экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа прибыли в Североморск
19:13
Фото: Стефания Маликова показала годовалого брата
19:00
Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики
18:49
Нумерологи рассказали, как определить энергетического вампира

Сейчас читают

Актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах
Видео задержания звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с кокаином
Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев