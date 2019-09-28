Видео: Под Кантемировским мостом в Петербурге Opel перевернул Volkswagen

Под Кантемировским мостом в Петербурге перевернулась иномарка. Дорожная авария произошла в субботу вечером, 28 сентября. Об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, в результате столкновения Opel перевернул Volkswagen.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы: сотрудники МЧС, бригада скорой помощи. Движение в сторону Лахты затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Причину аварии предстоит установить правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся. На перекрестке Малого проспекта Петроградской стороны и Пионерской улицы столкнулись LADA Kalina и Mercedes. После столкновения машин, отечественная легковушка снесла светофор и несколько раз перевернулась.